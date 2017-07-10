国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水上涨，买兴复苏

路透新加坡7月10日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一上涨，中止此前连四天跌势，行业消息人士称，因直接价格下降激励买家锁定部分供应。

但380-cst燃料油跨月价差及东方-西方套利价差则承压。

普氏窗口回报一笔380-cst燃料油船货交易。

中国石油以每吨较新加坡报价升水1.25美元，向BP出售40,000吨380-cst高含硫量燃料油。

相比之下，道达尔上周五以每吨较新加坡报价升水约1美元，从摩科瑞买进20,000吨380-cst燃料油。

380-cst燃料油现货每吨较新加坡报价升水1.22美元，较上个交易日上涨0.14美元。

过去一周主要燃料油的升水稳步下滑，从周一的每吨2.10美元跌至周五的1.08美元。

从8月/9月一直到10月/11月的380-cst燃料油跨月价差升水，周一均缩减，卖压增加。

经纪商消息人士称380-cst燃料油8月/9月和9月/10月合约价差每吨升水1美元，各跌约0.50美元。10月/11月跨月价差则跌0.25美元，至每吨升水0.50美元。

8月东方-西方套利价差周一也跌至约13.75美元，行业消息人士称，以当前水准来看，新套利供应经济效益越来越差。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)