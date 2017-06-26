路透基点：保利置地已签署39亿港元三年期到期一次性偿还贷款--TRLPC

路透6月26日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的保利置业集团已与三家银行签署39亿港元(5亿美元)三年期到期一次性偿还定期贷款。

中信银行(国际)为该笔贷款案的代理行兼协调行，承贷22亿港元。永隆银行和中国农业银行香港分行分别承贷8.5亿港元。

2014年11月，保利置业与四家银行--东亚银行、中国建设银行(亚洲)、星展银行及工银亚洲--签署了50亿港元(6.41亿美元)四年期俱乐部贷款。该笔贷款为位于香港启德的一处居住项目提供资金，综合收益位于250-300个基点区间的高端。(完) (编译 王琛；审校 高琦)