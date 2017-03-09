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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 06:15 BJT

全球贵金属：3月9日SPDR黄金持仓下降0.32%，或2.67吨

    路透3月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust<
GLD>称，周四其黄金持仓量下降0.32%至834.10吨，周三为836.77吨。

    以盎司计算，黄金持仓量               从26,902,866.65盎司降至
26,817,167.02盎司。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
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