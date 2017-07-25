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马来西亚期市：棕榈油期货大涨近3%，跟随CBOT豆油强劲走势
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2017年7月25日 / 下午12点45分 / 1 天前

马来西亚期市：棕榈油期货大涨近3%，跟随CBOT豆油强劲走势

路透新闻部

1 分钟阅读

路透吉隆坡7月25日 - 马来西亚棕榈油期货周二大涨近3%至两个月高位，因市场预期7月产量不及预期，并跟随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货的强劲走势。

马来西亚衍生品交易所指标10月棕榈油期货收盘上涨2.9%至每吨2,626马币(613.55美元)。此为5月23日以来最高水准，该合约创下逾三个月以来最大单日涨幅。

成交量为53,471口，每口25吨。

“棕榈油市场跟随CBOT走高，受到作物受损的报告推动，”一位在吉隆坡的交易员说。

CBOT-10月豆油期货上升0.9%，与大豆价格走势一致，此前美国农业部称，近期干旱天气导致作物受损的程度超出预期。

交易员表示，市场已经调降对7月棕榈油产量的预期，这在周二早盘支撑了棕榈油期货价格。

今年下半年马来西亚棕榈油产量预计将会增加，但2015年厄尔尼诺现象(圣婴现象)的影响萦绕不去，可能限制增幅。

2017年棕榈油产量估计介于1,870-1,950万吨之间，较2016年增加约10%，但低于2015年创下的纪录高位1,996万吨。

路透大宗商品与能源市场技术分析师王涛称，棕榈油价格料将稳定在每吨2,541马币的支撑位附近，可能升向2,591马币的阻力位。(完) (编译 徐文焰；审校 王洋)

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