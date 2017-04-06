《分析师观点》台湾3月CPI年增0.18%远低预期，央行下半年才有升息机率

路透台北4月6日 - 台湾主计总处周四公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0 .18%，远低于市场预期的0.70%涨幅。由于今年物价成长威胁不大，分析师估计央行下半年 才有机会考虑升息。 3月CPI经季调后较上月跌0.3%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期升1.84%，核心CPI 较上年同期增0.95%。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 2017年3月 2017年2月 CPI（较上年同期） +0.18 -0.04 路透调查（较上年同期） +0.70 -- CPI（较上月，经季节调 -0.30 +0.65 整） 核心CPI（较上年同期） +0.95 +0.17 WPI（较上年同期） +1.84 +2.19 注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。（完） **市场评论** --元大投顾首席经济学家 陈森林： 由于3月国际商品价格稍微下跌，油价走滑，且最重要是3月台币升值，也给物价下行带 来重要影响。展望第二季，我们认为CPI年增率仍可维持1%左右，主要是〞一例一休〞施行 后给内需相关行业，如住宅水电燃气等服务价格带来上涨动力 我们预估全年CPI年增率1.12%，成长不高，但预期欧洲央行有可能第四季结束超宽松政 策，因此预估台湾央行第四季同步升息半码，也算是央行总裁卸任前对宽松政策做一个了结 。 --兆丰国际证券分析师 李志安: CPI年增率不如预期主要受能源价格下跌且第一季台币大幅升值，导致进口物价下滑，且 比较基期偏高所致。由于台币升值有货币紧缩效果，因此央行料以静制动，待第三季再行观 察景气指标，年底决定是否升息。 **市场反应** --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元上日收贬升4.5分，报30.381 。 --台湾加权股价指数周三收高1.41%，至9,949.48点。 --指标10年期公债106/4期殖利率周三收跌0.40基点报1.0860%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行3月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连续三季按兵不动。 --台湾主计总处此前上修2017年经济成长率预估至1.92%(原估成长1.87%)，创三年高位 ，主因出口回升，而内需也略微调高。2016年全年经济成长率为1.4%。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (集体采写 台北记者组；审校 杨淑祯)