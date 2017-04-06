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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 09:05 BJT

《分析师观点》台湾3月CPI年增0.18%远低预期，央行下半年才有升息机率

    路透台北4月6日 - 台湾主计总处周四公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0
.18%，远低于市场预期的0.70%涨幅。由于今年物价成长威胁不大，分析师估计央行下半年
才有机会考虑升息。
    
    3月CPI经季调后较上月跌0.3%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期升1.84%，核心CPI
较上年同期增0.95%。

    以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
                             2017年3月          2017年2月
 CPI（较上年同期）             +0.18             -0.04 
 路透调查（较上年同期）        +0.70               --
 CPI（较上月，经季节调         -0.30              +0.65
 整）                                       
 核心CPI（较上年同期）         +0.95              +0.17
 WPI（较上年同期）             +1.84              +2.19
    注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。（完） 
    
    **市场评论** 
    --元大投顾首席经济学家 陈森林：
    由于3月国际商品价格稍微下跌，油价走滑，且最重要是3月台币升值，也给物价下行带
来重要影响。展望第二季，我们认为CPI年增率仍可维持1%左右，主要是〞一例一休〞施行
后给内需相关行业，如住宅水电燃气等服务价格带来上涨动力
    我们预估全年CPI年增率1.12%，成长不高，但预期欧洲央行有可能第四季结束超宽松政
策，因此预估台湾央行第四季同步升息半码，也算是央行总裁卸任前对宽松政策做一个了结
。
    
    --兆丰国际证券分析师 李志安:
   CPI年增率不如预期主要受能源价格下跌且第一季台币大幅升值，导致进口物价下滑，且
比较基期偏高所致。由于台币升值有货币紧缩效果，因此央行料以静制动，待第三季再行观
察景气指标，年底决定是否升息。 
         
    **市场反应**
    --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元上日收贬升4.5分，报30.381
。
    --台湾加权股价指数周三收高1.41%，至9,949.48点。   
    --指标10年期公债106/4期殖利率周三收跌0.40基点报1.0860%。

    **相关连结**
    --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
    --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

    **相关背景**
    --台湾央行3月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连续三季按兵不动。 
    --台湾主计总处此前上修2017年经济成长率预估至1.92%(原估成长1.87%)，创三年高位
，主因出口回升，而内需也略微调高。2016年全年经济成长率为1.4%。(完)

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 (集体采写 台北记者组；审校 杨淑祯)
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