深天马携富智康和美国梦工厂等打造全球首个裸眼3D生态圈

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月20日 - 中国天马微电子股份有限公司(000050.SZ)周四公告称，其与富智康集团(2038.HK)、美国梦工厂动画DWA.O和深圳超多维光电子公司携手打造全球首个裸眼3D生态圈。
该生态圈围绕技术、产业工程、产品、内容服务、开发者和网络等六大平台进行布局，从硬件、软件、内容和装置等四部分着力打造共赢、互利的生态圈环境，从而给用户提供更多的裸眼3D设备和更丰富的3D内容。
公告称，各公司将携手提供上游的内容资源、核心显示器件，到中游的产品整体方案设计、整机生产，再到下游的应用开发。
深天马称，可以提供高分辨率TFT（薄膜液晶）显示模组、彩膜自制与定制、液晶透镜自制与定制等整套3D显示解决方案，能够满足3D显示产品大规模产业化的需求。同时，公司也是全球率先将液晶透镜技术投入量产的公司。
深天马还指出，公司看好裸眼3D在手机、平板电脑等移动智能终端和娱乐消费领域，以及医疗、航空、车载等专业显示领域的发展空间。本次裸眼3D生态圈合作有利于公司前瞻性的把握市场机遇，进一步增强综合竞争力，不断巩固和提高行业地位和市场影响力。
另据证券时报同日报导，在上述生态圈中，美国梦工厂将负责提供3D内容服务，深圳超多维将负责研发生产3D裸眼产品。昨日举行的新闻会上展示了部分各方合作的3D裸眼产品，包括富智康6月推出的首款裸眼3D手机，即将推出的超多维裸眼3D显示仪。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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