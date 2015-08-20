深天马携富智康和美国梦工厂等打造全球首个裸眼3D生态圈

路透上海8月20日 - 中国天马微电子股份有限公司(000050.SZ)周四公告称，其与富智康集团(2038.HK)、美国梦工厂动画DWA.O和深圳超多维光电子公司携手打造全球首个裸眼3D生态圈。

该生态圈围绕技术、产业工程、产品、内容服务、开发者和网络等六大平台进行布局，从硬件、软件、内容和装置等四部分着力打造共赢、互利的生态圈环境，从而给用户提供更多的裸眼3D设备和更丰富的3D内容。

公告称，各公司将携手提供上游的内容资源、核心显示器件，到中游的产品整体方案设计、整机生产，再到下游的应用开发。

深天马称，可以提供高分辨率TFT（薄膜液晶）显示模组、彩膜自制与定制、液晶透镜自制与定制等整套3D显示解决方案，能够满足3D显示产品大规模产业化的需求。同时，公司也是全球率先将液晶透镜技术投入量产的公司。

深天马还指出，公司看好裸眼3D在手机、平板电脑等移动智能终端和娱乐消费领域，以及医疗、航空、车载等专业显示领域的发展空间。本次裸眼3D生态圈合作有利于公司前瞻性的把握市场机遇，进一步增强综合竞争力，不断巩固和提高行业地位和市场影响力。

另据证券时报同日报导，在上述生态圈中，美国梦工厂将负责提供3D内容服务，深圳超多维将负责研发生产3D裸眼产品。昨日举行的新闻会上展示了部分各方合作的3D裸眼产品，包括富智康6月推出的首款裸眼3D手机，即将推出的超多维裸眼3D显示仪。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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