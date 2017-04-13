日本数据：3月M3货币供应额较上年同期增长3.6%--央行

香港个股：吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透东京4月13日 - 日本央行周四公布，日本3月M3货币供应额较上年同期增长3.6%。 下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)： 3月 2月 1月 上年3月 M2 +4.3 +4.2 +4.0 +3.2 M3 +3.6 +3.6 +3.5 +2.6 广义流动性 +2.6 +2.6 +2.3 +3.1 注：* 为修正值。 参看完整图表，请浏览日本央行网站： here (完) (编译 张若琪 审校 李爽)
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)