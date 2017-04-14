新闻稿：中国3月末M2同比增10.6%，当月新增人民币贷款1.02万亿--央行

路透上海4月14日 - 以下为中国人民银行周五公布的“2017年一季度金融统计数据报告”全文：

一、广义货币增长10.6%，狭义货币增长18.8%

3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%，增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。

二、一季度人民币贷款增加4.22万亿元，外币贷款增加510亿美元

3月末，本外币贷款余额116.6万亿元，同比增长12.3%。月末人民币贷款余额110.83万亿元，同比增长12.4%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2.3个百分点。

一季度人民币贷款增加4.22万亿元，同比少增3856亿元。分部门看，住户部门贷款增加1.85万亿元，其中，短期贷款增加3870亿元，中长期贷款增加1.46万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加2.66万亿元，其中，短期贷款增加9637亿元，中长期贷款增加2.67万亿元，票据融资减少1.08万亿元;非银行业金融机构贷款减少2813亿元。3月份，人民币贷款增加1.02万亿元，同比少增3497亿元。

3月末，外币贷款余额8368亿美元，同比增长3.5%。一季度外币贷款增加510亿美元，同比多增726亿美元。3月份，外币贷款增加65亿美元，同比多增145亿美元。

三、一季度人民币存款增加5.06万亿元，外币存款增加592亿美元

3月末，本外币存款余额160.98万亿元，同比增长10.7%。月末人民币存款余额155.65万亿元，同比增长10.3%，增速分别比上月末和上年同期低1.1个和2.7个百分点。

一季度人民币存款增加5.06万亿元，同比少增3506亿元。其中，住户存款增加3.96万亿元，非金融企业存款增加2267亿元，财政性存款减少1643亿元，非银行业金融机构存款增加1153亿元。3月份，人民币存款增加1.27万亿元，同比少增1.25万亿元。

3月末，外币存款余额7722亿美元，同比增长16%。一季度外币存款增加592亿美元，同比多增205亿美元。3月份，外币存款增加196亿美元，同比多增89亿美元。

四、3月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.62%，质押式债券回购月加权平均利率为2.84%

一季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交167.47万亿元，日均成交2.75万亿元，日均成交比上年同期下降7.4%。其中，同业拆借日均成交同比增长14.8%，现券日均成交同比下降22.3%，质押式回购日均成交同比下降5.2%。

3月份同业拆借加权平均利率为2.62%，分别比上月和上年同期高0.16个和0.53个百分点；质押式回购加权平均利率为2.84%，分别比上月和上年同期高0.23个和0.74个百分点。

五、一季度跨境贸易人民币结算业务发生9942亿元，直接投资人民币结算业务发生2417亿元

一季度，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生7954亿元、1988亿元、641亿元、1776亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。（完）

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