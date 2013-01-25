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市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 09:23 BJT

美股业绩: 3M第四季获利符合预期,预计今年获利增长6-10%

路透1月24日 - 美国多元化制造企业3M Co 周四开始披露首席执行长Inge Thulin正在制订的一些改善表现稍差部门获利能力的措施.

去年2月上台的Thulin去年曾表示,他已确定一些部门需要改善、出售或关闭.

该公司正在合并旗下安保和交通安全部门,Thulin在讨论第四季业绩的电话会议上对投资者表示,此举将导致裁减约300个岗位.该公司第四季业绩符合分析师预期.

他表示,未计划对公司的整个业务进行大刀阔斧的调整.

该公司表示,尽管全球经济表现不一,但预期今年获利将增长6-10%.其第四季营收优于分析师预期,因市场对其办公产品需求旺盛,且电子产业也有强劲需求.

3M公布,第四季获利增至9.91亿美元,合每股盈余(EPS)1.41美元,上年同期分别为9.54亿美元和1.35美元.根据汤森路透I/B/E/S,公司第四季获利符合分析师平均预期.

该公司第四季营收增长4.2%至73.9亿美元,高于上年同期的70.9亿美元.分析师此前预计为71.8亿美元.

3M业务的部分最强劲增长来自中国,中国营收猛增16%.美国营收增长的5.2%,而西欧为下降0.6%.该公司首席财务长David Meline在电话会议上称,"西欧经济已趋稳,但尚未增长."

截至周三收盘,3M股价在过去一年累计涨约16%,表现优于标准普尔500指数 大约14%的升幅.(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
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