中国钢铁：3月钢铁PMI回落至50.6%，钢市供需矛盾累积--行业协会

路透北京3月31日 - 中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会周五称，3月钢铁PMI为50.6%，较上月回落0.8个百分点，在连续两个月回升后出现回落，但已连续两个月处在50%的荣枯线上方。不过分项数据显示，当前钢铁企业生产更加积极，订单增长趋缓，出口大幅下降，行业供大于求的迹象显现，企业库存出现积压。
刊登钢铁物流专业委员会网站的报告称，3月钢铁PMI的主要分项指数中，生产指数三连升至近十个月的高点，新订单指数高位回落，新出口订单回落至近一年来的低点，产成品库存时隔5个月后重回50%以上的扩张区间。
报告提到，由于钢铁产能释放加快，楼市调控及货币政策收紧对需求形成一定影响，使前期有所缓解的供需矛盾重新凸显出来。不过，当前国内经济复苏态势明显，美联储加息靴子落地后外围经济环境趋稳，另外国内钢铁去产能及环保治理仍在持续发力，对钢价走势将形成支撑。
报告称，综合而言，当前钢厂利润依然高企，钢厂产能释放加快，叠加楼市调控加码及货币政策趋紧，国内钢市供需矛盾有所累积。
不过，中国经济整体企稳回暖，房地产、基建投资增速维持较高水平，钢铁去产能政策仍在持续发力，对钢价走势形成较强提振。国内钢价在经过3月份的下跌释放风险后，4月份继续下跌空间有限，有望逐步止跌并小幅回升。
中国钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议此前召开钢铁去产能工作会议，指出钢铁行业产能严重过剩的基本面仍然没有改变，价格恢复性上涨、效益回升的基础还不牢固，化解钢铁过剩产能的任务依然艰巨。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)