中国钢铁：3月钢铁PMI回落至50.6%，钢市供需矛盾累积--行业协会

路透北京3月31日 - 中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会周五称，3月钢铁PMI为50.6%，较上月回落0.8个百分点，在连续两个月回升后出现回落，但已连续两个月处在50%的荣枯线上方。不过分项数据显示，当前钢铁企业生产更加积极，订单增长趋缓，出口大幅下降，行业供大于求的迹象显现，企业库存出现积压。

刊登钢铁物流专业委员会网站的报告称，3月钢铁PMI的主要分项指数中，生产指数三连升至近十个月的高点，新订单指数高位回落，新出口订单回落至近一年来的低点，产成品库存时隔5个月后重回50%以上的扩张区间。

报告提到，由于钢铁产能释放加快，楼市调控及货币政策收紧对需求形成一定影响，使前期有所缓解的供需矛盾重新凸显出来。不过，当前国内经济复苏态势明显，美联储加息靴子落地后外围经济环境趋稳，另外国内钢铁去产能及环保治理仍在持续发力，对钢价走势将形成支撑。

报告称，综合而言，当前钢厂利润依然高企，钢厂产能释放加快，叠加楼市调控加码及货币政策趋紧，国内钢市供需矛盾有所累积。

不过，中国经济整体企稳回暖，房地产、基建投资增速维持较高水平，钢铁去产能政策仍在持续发力，对钢价走势形成较强提振。国内钢价在经过3月份的下跌释放风险后，4月份继续下跌空间有限，有望逐步止跌并小幅回升。