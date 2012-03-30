调查：中国3月官方PMI料自五个月高点回落

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
* 公布项: 中国3月官方制造业PMI
* 公布时间: 4月1日(周日)约9:00
* 路透预估中值: 50.8
预估区间: 50.0-53.0(14家受访机构)
* 历史数据: 2012年2月--51 1月--50.5 12月--50.3
重点关注:
接受路透调查的14位分析师预计,中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)料自2月创下的五个月高点51回落至50.8,因经济增速仍处於下滑态势.
分析师普遍预计,中国经济下行压力仍很大,而宏观先行指标PMI在3月回落,表明经济形势面临国内外消费需求放缓等挑战,加之货币政策偏紧,料拖累中国经济增速迈入10年来的低点.
海通证券的分析师坦言,从财政部的国企经营数据以及统计局公布的工业数据来看,经济形势不好.经济增速还处於下滑态势,从货币投放、政府投资、地产调控等影响需求因素来看,3月PMI强势回升难度较大,更可能的是在51左右徘徊.
"不过按照官方PMI的历史规律来看,3月都比2月回升一点,最终可能比51稍高点.即使如此,也不改我们对整体经济形势的判断."该分析师称.
业界认为,国内外经济形势依然严峻,中国经济硬着陆风险犹在,随着经济增速持续下滑,料刺激中国政府加大政策松手的力度,以挽回经济增长动力.
中国正在平衡"稳增长,控通胀"上走钢丝,今年已经主动调降经济增速,对经济放缓的容忍度明显提升.但政府能容忍的经济下行底限到底在哪里?这是决定调控松紧的重要阀门.
先于官方公布的汇丰3月中国制造业PMI初值降至四个月低位,终结此前连续三个月升势.这和近期工业生产超预期减速传递出同样信号,表明制造业依然疲软,扩张动力不足.
持续进行的宏观调控和经济结构调整致今年1-2月中国工业企业利润同比出现近两年半来首降.在政府主动调低经济增速目标以及坚持经济转型的大背景下,料未来该趋势将延续.
中国今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.去年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑,至8.9%.
* 市场影响：
若3月官方PMI持续回升,超出分析师预期,料巩固市场对中国制造业触底趋稳的信心,并提振内需扩大的预期.或有望助力中国股市沪综指.SSEC从最近数日的连续大幅下挫中逐步回暖.而大宗商品亦将受到中国内需提振的正面激励.
沪综指周四收报2,252.16点,最近三天的跌幅已逾4%.分析师称,触痛投资者信心的是通胀或反弹料将延缓政策放松的预期.
若3月官方PMI大幅低於预期,可能加剧中国制造业活动萎缩的疑虑,加深实体经济"硬着陆"的担忧,并拖累沪综指的表现.国际原油、黄金等对中国经济颇敏感的大宗商品价格亦将受到冲击,并拖累商品货币如澳元、加元兑美元等,亚洲地区股市也将受到拖累.
以下是各机构给出的3月官方PMI预估详情:
国泰君安 53.0
中银国际 51.3
摩根士丹利 51.3
澳新银行 51.2
国海证券 51.2
海通证券 50.8
野村证券 50.8
美银美林 50.7
华宝信托 50.5
ING 50.5
浙商证券 50.5
中金公司 50.3
上海证券 50.2
德意志银行 50.0
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中值 50.8
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上月 51.0
去年同期 53.4 (完)
--发稿 李文科; 审校 张喜良
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