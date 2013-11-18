三中全会经改提升经济中长期增长潜力和稳定性--德银

路透北京11月17日 -德意志银行大中华区首席经济学家马骏撰文称，十八届三中全会作出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》在一系列经济领域改革的力度是十几年以来最大的，将提升经济中长期的增长潜力和稳定性。

报告称，尤其在放开准入、对外开放、金融、公共财政、养老金、放开二胎等领域取得了具有里程碑意义的突破。这些改革将实质性地改善市场资源配置的能力和效率、提升增长潜力、减少宏观风险、提高经济增长的可持续性。

以下为他总结的三中全会经改方案的几大亮点：

在放开准入方面，《决定》提出采用负面清单管理，各类市场主体可依法平等进入清单之外领域；对企业投资项目，除关系国家安全等项目外，政府不再审批。

这些放开准入的改革，表明决策层已充分认识到大力发展民营经济是避免中国经济掉入“中等国家陷阱”、提升经济增长潜力的必然选择。按这个改革势头，从中期来看，估计民营企业有望进入80-90%目前受明显限制的行业。放开准入的改革如果能够得以全面贯彻，民营经济就可能在今后十年保持高速增长。

在对外开放方面，《决定》正式提出“以开放促改革”的目标和“加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势”的要求。

马骏认为，在放开外商投资准入、加快自贸区建设和沿边开放等方面取得一定突破之后，中国就应该考虑加入TPP的谈判。我们的定量估算表明，仅仅由于成员国的关税和非关税壁垒的下降，与基准情形（即中国不加入TPP的情形）相比，中国加入TPP可以在此后几年中提升年均GDP增长潜力约0.5个百分点。除此之外，对外开放还有加速中国服务业的发展和倒逼改革的重要意义。

金融领域的改革在优化金融资源配置、推动民营企业发展、扩大对外开放、防范金融和宏观风险方面有非常重要的意义。利率市场化、大力发展民营银行、发展多层次资本市场将为民营企业获得更多的金融资源创造条件；资本项目开放是扩大对外开放、提高中国资产在全球配置的效率、提升人民币国际化程度的必经之路；发展市政债券市场等举措将有助于化解地方融资平台带来的金融风险。

公共财政领域改革的一个亮点是《决定》要求在２０２０年将“国有资本收益上缴公共财政比例提高到百分之三十”。这项改革将填补目前“全口径预算”中缺失最大的一块，让全国老百姓能更多地分享到国企发展的成果，缓解公共财政面临的可持续性压力。

与财政相关的另外一个改革亮点，是《决定》要求编制全国和地方资产负债表。我们的研究表明，政府编制和公布资产负债表是提高财政透明度的重要工具，尤其是百姓和人大通过地方资产负债表对政府行为的监督，将有助于抑制地方政府过度负债的冲动。资产负债表的公布也将为地方债评级提供基础。

关于养老金改革，《决定》提出的“划转部分国有资本充实社会保障基金”和”研究制定渐进式延迟退休年龄政策”是两个令人惊喜的突破。

根据我们的研究，提高退休年龄和向社保划拨国有资本是两项保证今后三十多年内养老金体系财务可持续的最重要的改革。虽然这些改革的好处是长期的，但《决定》现在就将此明确提出，表明了中国的决策开始“未雨绸缪”。

《决定》实行 “单独可以生二胎”的政策，是“未雨绸缪”的另外一个例子。我们的估算表明，如果现在放开二胎政策，在2030年到2050年之间，中国GDP的年均增长速度可以比基准情形（不放开二胎）提高0.2个百分点。

原因是，由于现在放开二胎的改革，在2030年以后中国劳动年龄人口会比基准情形会上升。我们估算的结果是，与不改革的情形相比，改革情形下2050年的劳动年龄人口会增加四千万， 从而将缓解由于劳动年龄人口大幅下降导致的增长潜力的减速。

关于改革对经济的影响，马骏认为最大的意义在于这些改革将提升经济中长期的增长潜力和稳定性。从行业来看，估计金融、铁路、互联网、新能源等产业将是改革的最大受益者。

具体来说，市政债市场的发展将降低银行所面临的风险，多层次资本市场和资本项目开放将给券商带来新的增长机会，社保改革将为保险业开拓新的业务空间，放开准入将提高铁路和地铁行业的投资能力和增长速度、并为互联网公司提供进入金融和电讯行业提供的机会，新能源将在新的财税和资源价格体系下获得更大的盈利和成长机会。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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