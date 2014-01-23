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中国财经 | 2014年 1月 23日 星期四 11:39 BJT

四大会计师事务所拟就SEC裁定提出上诉

路透1月23日 -四大会计师事务所已表示他们会针对美国证券交易委员会(SEC)的裁定提出上诉。之前SEC行政法官裁定，这四大会计师事务所的中国事业应中止美国业务六个月时间。

毕马威会计师事务所KPMG.UL、德勤DLTE.UL、普华永道(罗兵咸永道/资诚)PWC.UL及安永会计师事务所ERNY.UL在一份联合声明中强调，该裁定在经过SEC全面检视并批准之前，并非最终裁定，也不具备法律效力。

声明称，“四大公司计划提出上诉，因此马上启动上述检视。”

声明还表示，“与此同时，几家公司能够且将继续不受干扰地服务所有客户。”

之前SEC行政法官Cameron Elliot发布了112页的裁决书，这使得中国和美国监管机构间有关取得审计资料的长期争议升级。(完)

(编译 侯向明；审校 徐文焰)

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