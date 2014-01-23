四大会计师事务所拟就SEC裁定提出上诉

汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透1月23日 -四大会计师事务所已表示他们会针对美国证券交易委员会(SEC)的裁定提出上诉。之前SEC行政法官裁定，这四大会计师事务所的中国事业应中止美国业务六个月时间。
毕马威会计师事务所KPMG.UL、德勤DLTE.UL、普华永道(罗兵咸永道/资诚)PWC.UL及安永会计师事务所ERNY.UL在一份联合声明中强调，该裁定在经过SEC全面检视并批准之前，并非最终裁定，也不具备法律效力。
声明称，“四大公司计划提出上诉，因此马上启动上述检视。”
声明还表示，“与此同时，几家公司能够且将继续不受干扰地服务所有客户。”
之前SEC行政法官Cameron Elliot发布了112页的裁决书，这使得中国和美国监管机构间有关取得审计资料的长期争议升级。(完)
(编译 侯向明；审校 徐文焰)
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路透香港4月21日 - 规模为10亿美元的亚欧私募股权基金公司汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。
路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。
--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。