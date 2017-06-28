美国数据：4月标普/Case Shiller房价续涨，因市场供应收紧

路透纽约6月27日 - 周二的一项调查显示，美国4月独栋房屋价格上涨，主要因为市场房屋库存紧俏与抵押贷款利率较低，分析师认为这股趋势并没有即将转变的迹象。

美国4月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数同比上升5.7%，3月为上升5.9%，追平近三年最快增速。4月数据逊于路透分析师调查预估的增长5.9%。

尽管4月表现不及预期，标普道琼指数委员会的董事总经理暨主席David Blitzer表示，房屋供应勉强赶上需求，新屋或成屋销售库存的供应缩减至四个月。这可能导致房价持续上涨。

“我们听说开发商苦于寻觅所需的建地与劳工。在这两个因素的限制下，库存将持续紧俏一段时间，”Comerica首席分析师Robert Dye表示。

调查也显示，4月Case Shiller经季调的20个城市房价上升0.3%，预估为增加0.4%。4月未经季调的房价则较3月增长0.9%。(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)