美国数据：4月小型企业贷款指数降至六个月低位--PayNet

路透6月1日 - 周四公布的数据显示，4月美国小型企业贷款降至六个月低位，这是未来经济增长可能放缓的一个迹象。

4月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数降至123.1，为连续第三个月下降，较去年同期下降5%，且为去年10月以来的最低水平。

该指数的走势通常与未来一两个季度的国内生产总值(GDP)的变化相吻合。今年第一季美国经济增速为1.2%，但亚特兰大联储目前预测第二季增速可达3.8%。

另一项衡量小型企业财务健康状况的指数显示，企业偿还现有贷款的困难正在加大。PayNet数据显示，4月逾期30天以上的贷款比例为1.7%，为逾四年最高水平。

“这是一个糟糕的组合：投资下降且拖欠还款增加，”PayNet执行长兼创始人Bill Phelan称，“这肯定是走向错误的方向。”

虽然该比例仍远低于危机期间创下的4.7%峰值，但其上升表明财务状况恶化，可能为未来企业借贷埋下祸根。

医疗保健业受挫尤重，4月贷款减少14%，因特朗普政府很难兑现以新医保体系取代奥巴马医保的承诺。

小型企业贷款是衡量经济成长的关键指标之一，因小型企业通常是劳动市场的聘雇主力，从而带动经济成长。

PayNet从超过325家美国银行业者收集贷款发放及拖欠还款等情况的即时数据。(完)