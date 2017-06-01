美国数据：4月小型企业贷款指数降至六个月低位--PayNet

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透6月1日 - 周四公布的数据显示，4月美国小型企业贷款降至六个月低位，这是未来经济增长可能放缓的一个迹象。
4月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数降至123.1，为连续第三个月下降，较去年同期下降5%，且为去年10月以来的最低水平。
该指数的走势通常与未来一两个季度的国内生产总值(GDP)的变化相吻合。今年第一季美国经济增速为1.2%，但亚特兰大联储目前预测第二季增速可达3.8%。
另一项衡量小型企业财务健康状况的指数显示，企业偿还现有贷款的困难正在加大。PayNet数据显示，4月逾期30天以上的贷款比例为1.7%，为逾四年最高水平。
“这是一个糟糕的组合：投资下降且拖欠还款增加，”PayNet执行长兼创始人Bill Phelan称，“这肯定是走向错误的方向。”
虽然该比例仍远低于危机期间创下的4.7%峰值，但其上升表明财务状况恶化，可能为未来企业借贷埋下祸根。
医疗保健业受挫尤重，4月贷款减少14%，因特朗普政府很难兑现以新医保体系取代奥巴马医保的承诺。
小型企业贷款是衡量经济成长的关键指标之一，因小型企业通常是劳动市场的聘雇主力，从而带动经济成长。
PayNet从超过325家美国银行业者收集贷款发放及拖欠还款等情况的即时数据。(完)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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