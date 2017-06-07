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债券 | 2017年 6月 7日 星期三 13:01 BJT

路透基点：台湾工银租赁启动4亿元人民币三年期贷款--TRLPC

路透5月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行组成的银团已启动台湾工银租赁4亿元人民币(5,900万美元)三年期贷款的联贷案。

台湾银行、彰化银行及合作金库为牵头行兼簿记行，联贷案于6月1日启动。贷款利率为中国人民银行基准利率的110%。

承贷5,000万元人民币或更多的银行，可获得50个基点的前端费及牵头行兼簿记行头衔；承贷3,000-4,900万元人民币的银行，可获得40个基点的前端费和副牵头行头衔。回覆截止日期为7月14日。

筹得资金作为资本支出。

台湾工银租赁的母公司王道银行为担保人。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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