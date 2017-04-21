路透基点：台湾味丹企业委托台湾土地银行安排40亿台币再融资--TRLPC

所筹资金将用于为2012年6月签订的35亿台币七年期贷款提供再融资、以及补充运营资本。台湾土地银行亦是该次交易的牵头行。这笔款项平均分为两部分，A部分的利率为台湾银行、彰化商业银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和台湾合作商业银行的一年期存款平均利率加码85个基点；B部分利率则为加码95个基点。