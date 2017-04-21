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亚洲 | 2017年 4月 21日 星期五 12:18 BJT

路透基点：台湾味丹企业委托台湾土地银行安排40亿台币再融资--TRLPC

路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，食品饮料生产商味丹企业已经委托台湾土地银行安排一笔40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。

消息人士称，该交易预计最快下周进入一般银团阶段。

所筹资金将用于为2012年6月签订的35亿台币七年期贷款提供再融资、以及补充运营资本。台湾土地银行亦是该次交易的牵头行。这笔款项平均分为两部分，A部分的利率为台湾银行、彰化商业银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和台湾合作商业银行的一年期存款平均利率加码85个基点；B部分利率则为加码95个基点。

借款人上一次筹资是在2015年12月入市筹措24亿台币七年期贷款。台湾土地银行是该次贷款案的牵头行兼簿记行。贷款的基准参考利率与2012年的贷款案相同，为加码75个基点。(完) (编译 徐文焰；审校 高琦)
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