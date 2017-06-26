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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 16:07 BJT

路透基点：台湾味丹企业完成40亿台币再融资--TRLPC

路透6月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾食品饮料生产商味丹企业已完成40亿台币(1.32亿美元)的七年期再融资。

台湾土地银行是该次交易独家牵头行兼簿记行。这笔贷款包括24亿台币定期贷款A部分和16亿台币定期贷款B部分。

A部分的利率为台湾银行、彰化商业银行、第一银行、华南银行、台湾土地银行和台湾合作金库商业银行的一年期存款平均利率加码71个基点；B部分利率则为加码75个基点。税前利率下限为1.8%。

最高前端费为12个基点。签约仪式定于周三举行。

所筹资金将用于为2012年6月签订的35亿台币七年期贷款提供再融资、以及补充运营资金。(完) (编译 张涛；审校 张若琪)
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