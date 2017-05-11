路透基点：台湾味丹40亿台币再融资贷款展开筹组--TRLPC

中国个股：青岛海尔拟以4,862万美元收购集团旗下智能装备境外子公司
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制 造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾土地银行已为食品饮料企业味丹的40亿台币七年期再融资贷款展开筹组。
贷款包括A部分24亿台币定期贷款及B部分16亿台币定期贷款。
A部分利率为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、土地银行及合作金库银行一年期存款平均利率加码71个基点，B部分按相同基准加码75个基点。税前保底利率为1.8%。
承贷8亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔，前端费12个基点；
承贷5-7.99亿台币者，获得经理行头衔，费用7个基点；
承贷3-4.99亿台币者，获得参贷行头衔，费用5个基点。
银行回复截止日期为5月19日。
贷款资金将用于为2012年6月签署的35亿台币七年期贷款进行再融资，以及营运资本用途。
借款方的土地及厂房作为担保品。(完) (编译 蔡美珍；审校 刘秀红)
路透上海6月21日 - 中国家电大厂青岛海尔周三公告称，为进一步巩固及扩大公司在智能制 造领域的优势，拟收购实际控制人海尔集团旗下主营智能装备的境外子公司，交易对价约为4,861.55万美元（对应33,068.25万元人民币）。
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2359GMT * 欧元/澳元在亚洲时段走强，开盘时涨0.1%--受美元兑澳元涨势引 领 * 今日无重要数据公布，可能陷于区间波动，重点关注新闻消息 * 动量指标小幅走低，五日、10日和20日移动均线向下，显示偏空型 态 * 下一重要支撑位在1.4613，此为2017年涨势的38.2%回档位，此前 在隔夜市场没有跌破 * 纽约盘低点1.4657和稍早亚洲盘高点1.4696为初步支撑/阻力位 * 技术图表： http://reut.rs/2sQSiiy (完) (编译 郑茵 审校 李爽)