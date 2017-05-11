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亚洲 | 2017年 5月 11日 星期四 15:56 BJT

路透基点：台湾味丹40亿台币再融资贷款展开筹组--TRLPC

路透香港5月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾土地银行已为食品饮料企业味丹的40亿台币七年期再融资贷款展开筹组。

贷款包括A部分24亿台币定期贷款及B部分16亿台币定期贷款。

A部分利率为台湾银行、彰化银行、第一银行、华南银行、土地银行及合作金库银行一年期存款平均利率加码71个基点，B部分按相同基准加码75个基点。税前保底利率为1.8%。

承贷8亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔，前端费12个基点；

承贷5-7.99亿台币者，获得经理行头衔，费用7个基点；

承贷3-4.99亿台币者，获得参贷行头衔，费用5个基点。

银行回复截止日期为5月19日。

贷款资金将用于为2012年6月签署的35亿台币七年期贷款进行再融资，以及营运资本用途。

借款方的土地及厂房作为担保品。(完) (编译 蔡美珍；审校 刘秀红)
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