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亚洲 | 2017年 4月 17日 星期一 17:35 BJT

标题新闻：马来西亚4月1-15日棕榈油产品出口较上月同期增长12.9%至572,910吨--SGS

注：SGS为船货验证机构Societe Generale de Surveillance的缩写。
    
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