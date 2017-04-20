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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 12:59 BJT

标题新闻：马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期减少1%至705,372吨--船货验证机构ITS

注：ITS为Intertek Testing Services的缩写
    
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