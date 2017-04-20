标题新闻：马来西亚4月1-20日棕榈油出口较前月同期增加4.7%至719,175吨--船货验证机构SGS

日本股市：日经指数早盘上涨，受助于出口股和金融股
“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。
注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance
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“日本市场尚未从近来因美国动荡而出现的下跌中恢复过来。只要美国股市表现强劲，日股就有上涨空间，”Amundi Japan的市场和投资信息部门负责人Masaru Hamasaki说。
路透首尔5月24日 - 韩国股市周三走高，有望连涨第四个交易日，但在美国联邦储备理事会(美联储)会议记录公布以及石油输出国组织(OPEC)商谈延长减产协议这些关键性事件之前，韩股囿于窄幅区间。 0206 GMT，综合股价指数(KOSPI) 微涨0.1%报2,314.63点。 “今日成交量偏低，因投资者采取谨慎立场，等待(美联储)会议记录公布以及OPEC会议和七国集团(G7)峰会的结果，”Cape Investment & Securities股市分析师Kim Ye-eun说。 石油输出国组织(OPEC)周四将在维也纳开会，考虑是否延长减产协议，以缓解全球原油供应过剩局面。 七国集团(G7)峰会将于5月26-27日在意大利陶尔米纳(Taormina)召开。 外资料将卖超，接近中午时分，他们卖超702亿韩元韩股。 SK海力士 涨1.5%，现代汽车 跌逾2%。 上涨股和下跌股分别为431家和341家。 韩元
* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布的美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三持坚，兑主要货币已经自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升；人民币下跌，此前穆迪出于对中国债务激增的担忧，下调了中国评级。 美元指数 持稳于97.321，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 持坚于111.795日圆，之前曾跳升至111.995，为一周高位。