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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 17:03 BJT

标题新闻：马来西亚4月1-25日棕榈油出口较前月同期下滑1.2%至891,725吨--船货验证机构SGS

注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance

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