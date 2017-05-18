台湾汇市：4月台币实质有效汇率指数升至108.16，再创逾十年高位--BIS

路透台北5月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，4月台币实质有效汇率指数 升至108.16，再创逾十年高位；但仍低于韩元的113.52。惟值得注意的是，韩元实质有效汇 率指数已自高位走滑。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年1月的108.86。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(bit.ly/2qTLVu7) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/04 108.16 113.52 2017/03 107.72r 114.65 2017/02 107.36r 114.00 2017/01 106.18r 111.11 2016/12 105.95 110.63 2016/11 105.86 110.44 2016/10 104.80 111.90 2016/09 102.70 112.93 2016/08 101.98 112.10 2016/07 101.37 109.87 2016/06 100.17 107.38 2016/05 99.50 106.88 2016/04 99.93r 108.89 2016/03 100.24 106.95 2016/02 100.22 105.47 2016/01 99.38 108.09 2015/12 100.95 109.89 2015/11 102.06 110.79 2015/10 102.09 109.97 2015/09 101.91 107.05 2015/08 102.55 107.72 2015/07 103.98 109.64 2015/06 104.33 111.74 2015/05 103.90 113.31 2015/04 102.91 113.95 2015/03 101.70 112.32 2015/02 100.61 112.42 2015/01 99.72 113.48 (完) 参看详情，请点选国际清算银行网站(here) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)