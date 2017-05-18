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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 09:22 BJT

台湾汇市：4月台币实质有效汇率指数升至108.16，再创逾十年高位--BIS

    路透台北5月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，4月台币实质有效汇率指数
升至108.16，再创逾十年高位；但仍低于韩元的113.52。惟值得注意的是，韩元实质有效汇
率指数已自高位走滑。  
    
    台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年1月的108.86。     

    台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(bit.ly/2qTLVu7)
    
    2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。

    台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。

    以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
    
    时间               台币REER        韩元REER   
    2017/04            108.16          113.52
    2017/03            107.72r         114.65
    2017/02            107.36r         114.00
    2017/01            106.18r         111.11
    2016/12            105.95          110.63
    2016/11            105.86          110.44
    2016/10            104.80          111.90
    2016/09            102.70          112.93 
    2016/08            101.98          112.10
    2016/07            101.37          109.87
    2016/06            100.17          107.38
    2016/05             99.50          106.88
    2016/04             99.93r         108.89
    2016/03            100.24          106.95
    2016/02            100.22          105.47
    2016/01             99.38          108.09
    2015/12            100.95          109.89
    2015/11            102.06          110.79
    2015/10            102.09          109.97
    2015/09            101.91          107.05
    2015/08            102.55          107.72
    2015/07            103.98          109.64
    2015/06            104.33          111.74
    2015/05            103.90          113.31 
    2015/04            102.91          113.95
    2015/03            101.70          112.32
    2015/02            100.61          112.42
    2015/01             99.72          113.48
    (完)
    
    参看详情，请点选国际清算银行网站(here)
 

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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