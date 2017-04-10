亚洲橡胶：4月10日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 292.7 63 279.8 50 * 5月 267.8 24 262.3 26 * 6月 256.4 114 249.6 55 * 7月 249.2 379 243.1 105 * 8月 243.5 875 236.4 565 * 9月 239.4 3863 231.8 2273 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)