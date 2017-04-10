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亚洲 | 2017年 4月 10日 星期一 22:45 BJT

亚洲橡胶：4月10日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透4月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  4月      292.7      63    279.8      50
    *  5月      267.8      24    262.3      26
    *  6月      256.4     114    249.6      55
    *  7月      249.2     379    243.1     105
    *  8月    　243.5     875    236.4     565
    *  9月      239.4    3863    231.8    2273
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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