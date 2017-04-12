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市场报道 | 2017年 4月 12日 星期三 16:41 BJT

全球贵金属：4月11日SPDR黄金持仓增加0.49%，iShares白银持仓持平

    路透4月12日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周二黄金持
仓较周一增加0.49%，全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      周二白银持仓和上周
四持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
    名称    持仓量(盎司)   日期     持仓量(盎司)  日期    变动       增减
    SPDR    27,084,254.6   4月11日  26,950,991.2  4月10日 133,263.4  0.49%
    iShares 328,201,550.7  4月11日  328,201,550.7 4月 6日 0.0        0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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