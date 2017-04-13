全球贵金属：4月12日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

欧洲经济：ECB副总裁冈斯坦西欧称，见到部分地区房价偏高
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
路透4月13日 - 路全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周三黄金持仓及全球最大白 银ETF--iShares Silver Trust SLV持仓较周二均持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,084,254.6 4月12日 27,084,254.6 4月11日 0.0 0.00% iShares 328,201,550.7 4月12日 328,201,550.7 4月11日 0.0 0.00%(完) (编译 王琛；审校 王洋)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)