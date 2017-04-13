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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 16:42 BJT

全球贵金属：4月12日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓均持平

    路透4月13日 - 路全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周三黄金持仓及全球最大白
银ETF--iShares Silver Trust SLV持仓较周二均持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期     变动     增减
    SPDR      27,084,254.6   4月12日      27,084,254.6    4月11日     0.0     0.00%
    iShares  328,201,550.7   4月12日     328,201,550.7    4月11日     0.0     0.00%(完) (编译 王琛；审校 王洋)
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