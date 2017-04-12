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亚洲 | 2017年 4月 12日 星期三 22:14 BJT

亚洲橡胶：4月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚
盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  4月      265.0      58    266.2      12
    *  5月      248.5     108    249.5      11
    *  6月      236.0     202    236.9      54
    *  7月      229.5     503    229.9      87
    *  8月    　223.2    1362    224.2     313
    *  9月      219.7    5624    220.5    1096
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 
当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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