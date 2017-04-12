亚洲橡胶：4月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透4月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 265.0 58 266.2 12 * 5月 248.5 108 249.5 11 * 6月 236.0 202 236.9 54 * 7月 229.5 503 229.9 87 * 8月 223.2 1362 224.2 313 * 9月 219.7 5624 220.5 1096 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
(新增台湾央行官员评论) 路透台北5月24日 - 台湾央行周三公布，4月日平均货币总计数M2年增率微降至3.63%， 主要是受到外资净汇入减少影响；而4月M1B年增率亦降至4.21%。累计1-4月M1B及M2平均年 增率则分别为4.97%及3.64%。 台湾央行经济研究处副处长吴懿娟称，4月M2和M1B两大金融指标年增率虽下滑，但仍高 于主计总处对今年GDP成长率预估值1.92%，以及加上CPI年增率预估值1.08%后的两者合计年 增率3%；而1-4月银行体系超额准备平均达526亿台币，创2010年同期新高，显示目前银行体 系资金依旧相对充裕。 〞全球仍充满不确定因素，市场资金必须维持比较宽松的情况，银行也会维持较高的流 动性。〞她说。 她并指出，自去年下半年以来，台湾银行体系超额准备即逐月上升，主要是全球金融市 场仍存在高度的不确定因素，例如美国总统大选、4月的法国选举及近日的英国恐攻事件等 ，全球主要央行普遍采宽松政策。 央行并公布，至4月底止全体货币机构外汇存款余额突破5.3兆(万亿)台币大关，达到
* 人民币窄幅整理微收跌，有效波幅不大 * 客盘购汇仍较多，大行适度提供流动性 * 穆迪调整中国评级影响不大，客盘因素仍占主导 * 短期汇价料延续区间窄幅整理 * 关注美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价 则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客 盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区 间窄幅整理走势料难改。 他们并表示，客盘仍以贸易实需为主，对宏观事件敏感度不高；穆迪调降中国评级可能 会小幅增加国企的境外发债成本，但总成本不至于明显增加。市场更关心晚间美联储本月初 利率决议会议纪要，以借此寻找6月可能升息的线索。 “国际评级对国际投资者影响会大些，但中国的汇市比较封闭，参与者都比较‘讲政治 ’，所以没啥大变动。”一中资行交易员称， 他并表示，离岸人民币早间对评级有所反应，但很快缩减跌幅，因为离岸掉期市场疑似 受到干预；同时境