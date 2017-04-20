表格：美国4月13日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透华盛顿4月20日 - 美国农业部(USDA)周四公布，4月13日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 413.9 137.2 551.1 479.8 137.2 27,653.0 19,648.4 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 27.2 玉米 756.4 91.8 848.2 845.9 91.8 50,056.1 34,926.9 高粱 46.8 0.0 46.8 54.3 0.0 4,086.7 6,589.7 大豆 211.0 14.0 225.0 242.9 14.0 55,700.8 45,118.4 豆粕 135.0 0.1 135.1 147.6 0.1 8,867.9 8,620.9 豆油 33.2 0.0 33.2 33.2 0.0 824.0 730.0 皮马棉 10.7 1.2 11.9 10.7 1.2 583.3 433.0 陆地棉 226.3 117.1 343.4 229.3 117.1 13,108.5 7,602.1 稻米 12.5 0.0 12.5 27.1 0.0 2,965.7 2,869.8 牛肉 19.7 0.0 19.7 22.9 0.0 324.3 266.5 (完) (编译 于春红; 审校 王洋)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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