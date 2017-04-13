全球贵金属：4月13日SPDR黄金持仓增长0.77%，或6.51吨

《汇市简讯》美元/日圆逼近空方止损位
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。
以盎司计，黄金持仓量从27,084,254.57盎司增至27,293,664.43盎司。(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍)
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。
路透伦敦5月24日 - 英镑周三回升并站稳脚跟，本周由八个月高点下跌。交易商的关注点集中在今天稍晚美联储公布的会议记录，以寻找新的指引。曼彻斯特爆炸袭击后，英国暂停为6月8日大选的拉票活动。