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市场报道 | 2017年 4月 14日 星期五 06:15 BJT

全球贵金属：4月13日SPDR黄金持仓增长0.77%，或6.51吨

路透4月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量增长0.77%至848.92吨，周三为842.41吨。

以盎司计，黄金持仓量从27,084,254.57盎司增至27,293,664.43盎司。(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍)
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