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市场报道 | 2017年 4月 14日 星期五 16:38 BJT

全球贵金属：4月13日SPDR黄金持仓增0.77%，iShares白银持仓持平

    路透4月14日 - 路全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      周四黄金持仓较周三增加0.
77%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      持仓仍持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期     变动     增减
    SPDR      27,293,664.4   4月13日      27,084,254.6    4月12日 209,409.8   0.77%
    iShares  328,201,550.7   4月13日     328,201,550.7    4月12日     0.0     0.00%(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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