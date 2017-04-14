全球贵金属：4月13日SPDR黄金持仓增0.77%，iShares白银持仓持平

路透4月14日 - 路全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三增加0. 77%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,293,664.4 4月13日 27,084,254.6 4月12日 209,409.8 0.77% iShares 328,201,550.7 4月13日 328,201,550.7 4月12日 0.0 0.00%(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)