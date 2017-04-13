亚洲橡胶：4月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.5 90 265.6 21 * 5月 252.6 61 250.5 18 * 6月 239.7 167 239.0 58 * 7月 231.8 259 231.5 45 * 8月 226.9 1028 226.2 93 * 9月 223.0 5785 222.5 861 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)