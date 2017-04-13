亚洲橡胶：4月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

《汇市简讯》美元/日圆逼近空方止损位
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透4月13日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.5 90 265.6 21 * 5月 252.6 61 250.5 18 * 6月 239.7 167 239.0 58 * 7月 231.8 259 231.5 45 * 8月 226.9 1028 226.2 93 * 9月 223.0 5785 222.5 861 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。