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市场报道 | 2017年 4月 17日 星期一 16:40 BJT

全球贵金属：4月14日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均未对外公布

    路透4月17日 - 周五全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      黄金持仓及全球最大白银
ETF--iShares Silver Trust      持仓均未在各自网站发布。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期     变动     增减
    SPDR      27,293,664.4   4月13日      27,293,664.4    4月13日     --       -- 
    iShares  328,201,550.7   4月13日     328,201,550.7    4月13日     --       -- (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
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