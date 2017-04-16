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亚洲 | 2017年 4月 17日 星期一 06:40 BJT

亚洲橡胶：4月14日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价：

     合约       日盘   成交量      晚盘   成交量
    *  4月      259.0      86    259.6      38
    *  5月      248.2      58    248.8       3
    *  6月      235.8      66    235.0      14
    *  7月      226.5     143    227.7      21
    *  8月    　221.2     193    221.9      16
    *  9月      218.5    2778    217.6     263
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶
晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽  审校 龚芳)
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