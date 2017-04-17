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货币新闻 | 2017年 4月 18日 星期二 04:11 BJT

表格：截至4月16日当周USDA美国作物生长报告摘要

    路透华盛顿4月17日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布
主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           04/16/17  04/09/16  04/16/16   五年均值
    
    冬麦生长状况 
  - 优                    8          7        9        --
  - 良                    46         46       48       --  
  - 普通                  33         34       34       --  
  - 差                    10         10       7        --  
  - 很差                  3           3       2        -- 
    
  玉米种植率              6         3         12        9
  棉花种植率              8         6         7         9
  稻米种植率              55        31        46        37
  稻米出苗率              55        31        46        37
  冬麦抽穗率              19        9         11        13  
  春麦种植率              13        5         25        21(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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