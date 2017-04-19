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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 06:17 BJT

全球贵金属：4月19日SPDR黄金持仓增长1.39%，或11.84吨

路透4月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增长1.39%至860.76吨，周二为848.92吨。

以盎司计，黄金持仓量从27,293,664.43盎司增至27,674,384.31盎司。(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍)
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