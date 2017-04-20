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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 16:39 BJT

全球贵金属：4月19日SPDR黄金持仓增加1.39%，iShares白银持仓下降0.29%

    路透4月20日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周三的黄金持仓较周二增加1.3
9%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust     的白银持仓下降0.29%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期        变动      增减
    SPDR      27,674,384.3   4月19日      27,293,664.4    4月18日    380,719.9    1.39% 
    iShares  326,308,164.7   4月19日     327,254,850.7    4月18日   -946,686.0   -0.29% (完) (编译 王琛；审校 王洋)
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