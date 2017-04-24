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市场报道 | 2017年 4月 24日 星期一 16:49 BJT

全球贵金属：4月21日SPDR黄金持仓增加0.52%，iShares白银持仓减少0.29%

    路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周五的黄金持仓较周四增加0.5
2%， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust     的白银持仓减少0.29%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期        变动     增减
    SPDR      27,607,757.5   4月21日      27,464,990.6    4月20日   142,766.9   0.52%
    iShares  325,361,508.7   4月21日     326,308,164.7    4月20日  -946,656.0  -0.29%
    (完) (编译 汪红英；审校 于春红)
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