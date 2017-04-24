版本:
中国
货币新闻 | 2017年 4月 25日 星期二 04:10 BJT

表格：截至4月23日当周USDA美国作物生长报告摘要

    路透华盛顿4月24日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布
主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           04/23/17  04/16/17  04/23/16   五年均值
    
    冬麦生长状况 
  - 优                    9        8        9        --
  - 良                    45       46       50       --  
  - 普通                  33       33       33       --  
  - 差                    10       10       7        --  
  - 很差                  3        3        1        -- 
    
  
  玉米种植率　　　　　　　17       6        28       18
  棉花种植率　　　　　　　11       8        10       12
  大豆种植率　　　　　　　6        --       3        3
  稻米种植率　　　　　　　69       55       60       47
  春麦种植率　　　　　　　22       13       40       34
  稻米出苗率　　　　　　　45       25       35       30
  玉米出苗率　　　　　　　4        --       4        4
  春麦出苗率　　　　　　　5        --       7        8
  冬麦抽穗率              32       19       24       23(完) (编译 母红；审校 刘静)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐