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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 07:57 BJT

全球贵金属：4月24日SPDR黄金持仓增加0.17%，或1.48吨

路透4月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量增加0.17%至860.17吨，周五为858.69吨。

以盎司计，黄金持仓量从27,607,757.45盎司增加至27,655,344.74盎司。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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