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市场报道 | 2017年 4月 25日 星期二 16:41 BJT

全球贵金属：4月24日SPDR黄金持仓增加0.17%，iShares白银持仓持平

    路透4月25日 - 周一全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      黄金持仓较上周五增加0.
17%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      持仓仍持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)      日期     变动     增减
    SPDR      27,655,344.7   4月24日      27,607,757.5    4月21日   47,587.2  0.17% 
    iShares  325,361,508.7   4月24日     325,361,508.7    4月21日     0.0     0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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