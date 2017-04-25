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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 23:18 BJT

亚洲橡胶：4月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚
盘收市价：

     合约       日盘    成交量      晚盘     成交量
    *  5月      263.1      22     260.1       9
    *  6月        233     124     232.9     578
    *  7月      226.1     125     224.1     245
    *  8月      224.5     227     222.5     122
    *  9月      220.9   4,558       218   1,070
    * 10月      218.3   2,577     215.5   1,003
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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