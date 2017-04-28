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市场报道 | 2017年 4月 28日 星期五 17:14 BJT

全球贵金属：4月27日SPDR黄金持仓下降0.1%，iShares白银持仓持平

    路透4月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      黄金持仓周
四较周三下跌0.10%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)      日期     变动       增
减
    SPDR      27,436,446.4   4月27日    27,464,997.8   4月26日      -28,551.4  -
0.10% 
    iShares  330,283,781.1   4月27日   330,283,781.1   4月26日            0.0   
0.00%(完) (编译 于春红; 审校 高琦)
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