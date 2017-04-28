全球贵金属：4月27日SPDR黄金持仓下降0.1%，iShares白银持仓持平

美国股市：上涨，特朗普预算案公布后市场松了口气

路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。