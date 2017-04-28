全球贵金属：4月27日SPDR黄金持仓下降0.1%，iShares白银持仓持平

美国股市：上涨，特朗普预算案公布后市场松了口气
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透4月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周 四较周三下跌0.10%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增 减 SPDR 27,436,446.4 4月27日 27,464,997.8 4月26日 -28,551.4 - 0.10% iShares 330,283,781.1 4月27日 330,283,781.1 4月26日 0.0 0.00%(完) (编译 于春红; 审校 高琦)
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。
路透纽约5月23日 - 美国股市周二上涨，因投资者对美国总统特朗普的预算计划释怀，但非必需性消费类股下跌，抑制了股市涨幅。