版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 23:37 BJT

亚洲橡胶：4月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚
盘收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  5月       263.1      18     263.7       3
    *  6月   　  235.4      68     234.5      19
    *  7月    　   226     153     226.7      22
    *  8月    　 222.1     396     222.5      59
    *  9月       219.1   2,801       219     487
    * 10月       217.3   5,317     216.6     911
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐