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货币新闻 | 2017年 4月 4日 星期二 04:09 BJT

表格：截至4月2日当周USDA美国作物生长报告摘要

    路透4月3日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美
国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

  一周截至日           04/02/17  03/26/17  04/02/16   五年均值
    
    冬麦生长状况 
  - 优                    6        --       10       --
  - 良                    45       --       49       --  
  - 普通                  35       --       34       --  
  - 差                    11       --       6        --  
  - 很差                  3        --       1        --
    
  棉花种植率　　　　　　　4         --        3         4
  稻米种植率              17        --        15        14  
  稻米出苗率              7         --        6         4(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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