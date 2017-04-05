全球贵金属：4月4日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓减少0.32%

新兴汇市：亚币走软，穆迪下调中国债信评级打压人气

路透5月24日 - 亚币周三走软，穆迪意外下调中国债信评级打压人气，而且交易商在等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议记录文件公布。 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 此举令亚洲股市承压，加重了对进一步收紧监管、借款成本不断上升以及中国经济放缓迹象的担忧。 亚洲股市(除日本) 跌约0.3%，尽管美国股市隔夜上 涨。 “很明显，人气方面将非常负面，尤其是在中国考虑消除银行系统风 险之际，而且此时国有企业可能会进行一些重组，”瑞穗银行的资深分析 师Vishnu Varathan表示。 人民币 跌0.04%，在过去五日中第四日下跌。 但分析师相信，那些依赖对中国出口的经济体的货币可能在今日显露 承压迹象。