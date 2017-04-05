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市场报道 | 2017年 4月 5日 星期三 16:53 BJT

全球贵金属：4月4日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓减少0.32%

    路透4月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     周二黄金持仓较周一持平，同期
全球最大白银ETF--iShares Silver Trust     的白银持仓减少0.32%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期       持仓量(盎司)     日期        变动     增减
    SPDR      26,902,831.3   4月4日      26,902,831.3    4月3日         0.0     0.00%
    iShares  329,284,630.5   4月4日     330,326,196.3    4月3日 -1,041,565.8   -0.32%(完) (编译 孙茉莉; 审校 白云)
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