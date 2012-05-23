思爱普将以每股45美元收购美国软件商Ariba

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透5月22日电---欧洲软件公司思爱普(SAP)(SAPG.DE)表示,其将以每股45美元的价格收购美国软件制造商AribaARBA.O,加大SAP同业甲骨文(Oracle)ORCL.O在网络软件市场的压力.
该交易对Ariba的企业估值为43亿美元左右.企业估值是市值加债务和其他方面.
收购Ariba将是德国科技公司思爱普一系列并购的最新动向,以帮助其促进营收增长.
Ariba股价周二在Nasdaq涨约19.2%至44.88美元.该交易宣布前,Ariba股票暂停交易.
思爱普称,将通过自由现金和24亿欧元(30.6亿美元)定期贷款向该交易提供资金.
该交易已经获得Ariba董事会批准,料在今年第三季结束,收购价相当於较Ariba周一收盘价溢价20%.
Cross Research分析师Richard Williams表示,思爱普给Ariba的报价过低.
Evercore分析师Kirk Materne表示,思爱普报价符合Ariba的价值,但该公司"明显是相当独特的资产,似乎非常适合思爱普的Cloud策略."(完)
--编译 李爽; 审校 杜明霞
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