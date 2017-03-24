路透基点：台湾耀华电子将五年期贷款规模提高到45亿台币--TRLPC

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透3月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾耀华电子股份有限公司将五年期贷款规模从40亿台币提高到45亿台币(1.48亿美元)。
台湾银行是本案的唯一牵头行兼簿记行，贷款包括A部分28亿台币定期贷款、B部分10亿台币定期贷款、以及C部分7亿台币循环贷款。
贷款利率基于借款方的税前净利润率、较三个月期或六个月期台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码85-110个基点。
银行最高可获得27个基点的前端费。签署时间定在3月30日。
借款方以工厂和设备作为抵押，其董事长为担保人。
所筹资金用于为2014年6月签署的33亿台币五年期贷款进行再融资，剩余资金将用于资本支出和运营资金。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。