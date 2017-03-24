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亚洲 | 2017年 3月 24日 星期五 11:48 BJT

路透基点：台湾耀华电子将五年期贷款规模提高到45亿台币--TRLPC

路透3月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾耀华电子股份有限公司将五年期贷款规模从40亿台币提高到45亿台币(1.48亿美元)。

台湾银行是本案的唯一牵头行兼簿记行，贷款包括A部分28亿台币定期贷款、B部分10亿台币定期贷款、以及C部分7亿台币循环贷款。

贷款利率基于借款方的税前净利润率、较三个月期或六个月期台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码85-110个基点。

银行最高可获得27个基点的前端费。签署时间定在3月30日。

借款方以工厂和设备作为抵押，其董事长为担保人。

所筹资金用于为2014年6月签署的33亿台币五年期贷款进行再融资，剩余资金将用于资本支出和运营资金。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
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