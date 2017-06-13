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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 16:29 BJT

路透基点：京能源深租赁入市寻求4.5亿元人民币首笔境内贷款--TRLPC

路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，北京京能源深融资租赁有限公司(简称“京能源深租赁”)在入市寻求4.5亿元人民币(6,600万美元)首笔境内贷款。

德意志银行料作为该笔贷款的牵头行兼簿记行。

预计贷款期限最高为五年，贷款利率为中国人民银行相应利率的88%。贷款条款尚未最终敲定。

所筹资金将用于一般公司用途。

借款人成立于2011年，为北京能源集团有限责任公司(简称“京能集团”)及全资子公司北京源深节能技术有限责任公司(简称“源深公司”)共同出资设立。京能集团为北京市政府全资所有。(完) (编译 王琛；审校)
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