路透基点：威刚科技重返联贷市场，寻求45亿台币等值贷款--TRLPC

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透6月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，记忆体产品制造商威刚科技阔别两年多后重返联贷市场，筹措45亿台币等值(1.49亿美元)五年期贷款。
台湾银行为唯一牵头行兼簿记行，该笔贷款包含A部分45亿台币循环贷款，和B部分1.5亿美元循环贷款。两部分贷款规模总计不得超过等值45亿台币。
A部分台币贷款的利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率为1.7%，B部分美元贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码92个基点。若Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之间利差超过35个基点，借款人将支付超出部份。
承贷10亿台币或以上者可获主办行头衔，前端费为10个基点；承贷8亿-9.9亿台币者可获协办行头衔，前端费6个基点；承贷5亿-7.99亿台币者可获参贷行头衔，前端费3个基点。银行回复截止日期为7月14日。
威刚科技董事长为贷款担保人。
所筹资金用于为2014年签署的36亿台币五年期贷款进行再融资，并用于资本用途。台湾银行亦为旧贷款案的牵头行，该笔贷款利率为较Taibor加码70个基点，台币贷款部分的税前保底利率为1.7%，美元贷款部分利率为较Libor加码145个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之间利差超过35个基点，借款人将支付超出部份。(完) (编译 王琛；审校 蔡美珍)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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